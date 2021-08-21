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Стало известно о последних часах президента Афганистана перед бегством из Кабула

CNN: президент Афганистана бежал без каких-либо вещей после захвата страны талибами
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Ашраф Гани
Ашраф Гани
Фото: Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани после того, как власть захватило радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) бежал из страны без каких-либо вещей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в администрации экс-президента Афганистана.

По данным источника, Гани не был готов к такому быстрому продвижению талибов к окраинам Кабула, поэтому покинул страну в спешке только в одежде, которая была на нем надета.

Также стало известно, что в последние часы правления Гани высокопоставленный сотрудник из администрации свергнутого президента встретился с представителем группировки, имеющей тесные связи как с талибами, так и с террористической организацией «Аль-Каида (организация запрещена в России)».

«Мы работали над соглашением с США о мирной передаче власти инклюзивному правительству и о том, чтобы президент Гани ушел в отставку», — заявил источник телеканала.

Гани бежал в ОАЭ, по некоторым данным прихватив с собой крупную сумму денег. Руководство страной взял на себя временный совет, который должен будет официально передать власть «Талибану».

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