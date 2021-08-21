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Появилось видео с найденной в лесу под Смоленском девочкой

Следственный комитет России выложил видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
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Видео: Следственный комитет России / YouTube

Следственный комитет России обнародовал видео с найденной в Смоленской области полуторагодовалой девочкой, которая провела в лесу четыре дня и выжила, ролик появился на официальном YouTube-канале ведомства.

На выложенных кадрах найденного ребенка передают матери, которая вместе с ним садится в машину скорой помощи. Медики кормят девочку кашей, а также дают попить воды.

Об исчезновении жительницы Смоленской области стало известно во вторник, 17 августа. Утром девочка вышла из дома на территории Шелукова урочища Темкинского района под Смоленском и исчезла. Недалеко от дома есть лес и водоемы. Правоохранительные органы опасались, что ребенок погиб. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» и организованы масштабные поиски.

Каждый день ребенка искали около 400 человек. Исчезнувшую нашли вечером в пятницу, 20 августа. Она была сильно истощена. Кроме того, на теле несовершеннолетней зафиксировали множество укусов насекомых. Сейчас ребенок находится в реанимации.

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