Джоли cоздала страницу в Instagram для поддержки афганцев

Звезда Голливуда, актриса Анджелина Джоли зарегистрировалась в социальной сети Instagram, чтобы поддержать жителей Афганистана. На своей странице она планирует публиковать истории афганцев, а также делиться «голосами тех, кто по всему миру борется за права человека», написала Джоли.

Джоли рассказала, что встречалась с афганскими беженцами за две недели до террористических актов в США 11 сентября 2001 года. Актриса подчеркнула, что ей горько наблюдать, как жители республики вынужденно покидают свои дома из-за страха и неуверенности, охвативших страну. Она создала страницу в Instagram, разместив в качестве первой публикации письмо афганской девочки-подростка.

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«Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я вышла в Instagram, чтобы поделиться их историями и дать возможность высказаться тем, кто борется за неотъемлемые права человека», — написала звезда.

В письме девочка рассказала, как сильно в Афганистане боятся боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Подросток подчеркнула, что раньше жители республики обладали правами, однако когда «пришли они», все «мечты ушли в прошлое». Она также добавила, что не верит, что талибы изменились и позволят афганцам жить, как прежде. Кроме того, автор письма выразила свой страх за женщин Афганистана.

«Возможно, мы вернемся на 20 лет назад, и у нас снова не будет прав. Жизнь темна, мы все потеряли нашу свободу и теперь мы снова в тюрьме», — заключила девочка.

После захвата Кабула 15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Боевики подчинили себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул республику. Руководство государством перешло ко временному совету, который передаст власть «Талибану».