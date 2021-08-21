Украина поддержала новые санкции США против России из-за Навального

МИД Украины поддержал решение США усилить санкций против России из-за ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел (МИД) Украины поддерживает решение США о введении дополнительных санкций против России из-за инцидента с учредителем ФБК (включен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Речь идет об усилении ограничительных мер с 20 августа 2021 года. В частности, санкции коснутся института криминалистики ФСБ и института экспериментальной военной медицины. По версии Вашингтона, организации «развивали потенциал России в сфере химического оружия».

«Аналогичные санкции были введены Украиной против РФ в 2014 году в связи с агрессией России против нашего государства», — говорится в заявлении украинского МИД.

Внешнеполитическое ведомство также призывало международное сообщество «принять больше решительных мер для предотвращения деструктивной деятельности России».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на новые санкции, введенные США из-за ситуации с Навальным, будет жестким и адекватным.

