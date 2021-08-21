Россия
 
Последние новости
Байден перепутал название столицы Катара и забыл вопрос репортера
Собянин уточнил сроки запуска МЦД-4 
Названа причина подачи сигнала бедствия летевшего в Москву самолета
Посольство России заинтересовалось приплывшим в Японию за убежищем россиянином
Украинский танк «Оплот» сломался на репетиции парада
Российский судья заснул на заседании и попал на видео
Секс-символ MMA надела корону и показала декольте
Стало известно о смерти инструктора туристической группы на перевале Дятлова
Афганцы придумали необычный способ официально пересечь границу Узбекистана
Новости партнеров
Прослушать новость

Снимавшего порно со школьницами депутата КПРФ лишили мандата

Омского депутата Анищенко, который фигурировал в деле о детском порно, лишили мандата
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат села Покровка Омской области Алексей Анищенко, чья жена, будучи беременной, снимала порно-ролики с двумя школьницами, был лишен депутатского мандата. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, супруга депутата КПРФ Анищенко платила 15- и 17-летней девочкам по три тысячи рублей за участие в съемках. Затем женщина продавала ролики в интернете. На нее завели уголовное дело по части 2 статьи 134 («Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Кроме того, обвиняемым по нему проходил и сам Анищенко. Как оказалось, депутат тоже принимал участие в съемках роликов. Отмечается также, что статуса депутата Анищенко был лишен за нарушение федерального закона: он не отчитался о доходах.

Ранее сообщалось, что супруга депутата находится под домашним арестом. Сам Анищенко сначала являлся свидетелем по делу супруги, а затем стал обвиняемым. Женщина уверяет, что записывала ролики для себя, но затем ее взломали и выяснили, что записи находились в открытом доступе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российского депутата арестовали по делу о детском порно
Жену российского депутата обвинили в съемке порно со школьницами
Бывшие депутаты насиловали детей за деньги и снимали порно