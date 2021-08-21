Снимавшего порно со школьницами депутата КПРФ лишили мандата

Депутат села Покровка Омской области Алексей Анищенко, чья жена, будучи беременной, снимала порно-ролики с двумя школьницами, был лишен депутатского мандата. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, супруга депутата КПРФ Анищенко платила 15- и 17-летней девочкам по три тысячи рублей за участие в съемках. Затем женщина продавала ролики в интернете. На нее завели уголовное дело по части 2 статьи 134 («Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Кроме того, обвиняемым по нему проходил и сам Анищенко. Как оказалось, депутат тоже принимал участие в съемках роликов. Отмечается также, что статуса депутата Анищенко был лишен за нарушение федерального закона: он не отчитался о доходах.

Ранее сообщалось, что супруга депутата находится под домашним арестом. Сам Анищенко сначала являлся свидетелем по делу супруги, а затем стал обвиняемым. Женщина уверяет, что записывала ролики для себя, но затем ее взломали и выяснили, что записи находились в открытом доступе.