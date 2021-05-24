Жену российского депутата обвинили в съемке порно со школьницами

Супругу одного из депутатов села Покровка Омской области обвинили в съемке порно с участием школьниц. Об этом сообщает региональное издание NGS55.RU.

По версии следствия, в декабре 2020 года 23-летняя женщина неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними, снимая их на видео, которое потом выкладывала в Telegram-канал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 134 («Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По ходатайству следователей супругу депутата отправили под домашний арест.

Женщина уверяет, что записывала ролики для себя, но затем ее взломали и записи оказались в открытом доступе.

По данным издания, следовали продолжают устанавливать причастных к преступлению, в частности, проводят проверку в отношении самого депутата, ранее судимого по части 2 статьи 228 («Приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта») УК РФ.