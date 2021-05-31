Российского депутата арестовали по делу о детском порно

Депутату Покровского сельского поселения Омской области Алексею Анищенко предъявлено обвинение в изготовлении детской порнографии. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Парламентарий арестован на два месяца. В уголовном деле вместе с ним фигурирует его супруга.
По версии следствия, в декабре 2020 года женщина подвергала сексуальному насилию несовершеннолетних девочек. Она снимала процесс на видео и публиковала записи в интернете.
Жену депутата поместили под домашний арест. Сам Анищенко сначала являлся свидетелем по делу супруги, а затем стал обвиняемым.
Женщина уверяет, что записывала ролики для себя, но затем ее взломали и записи оказались в открытом доступе.