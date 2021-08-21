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Главврач психбольницы в Бурятии объяснил причину побега осужденных

Главврач психбольницы в Бурятии: один из осужденных уговорил остальных на побег
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Виталий Гриф
Виталий Гриф
Кадр: «Известия»

Главный врач психиатрической больницы в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии в беседе с РЕН ТВ объяснил, почему 21 августа из медучреждения сбежали семеро находящихся там на принудительном лечении осужденных. Виталий Гриф отметил, что инициатором побега был только один осужденный, остальных он подговорил.

По словам главврача, один из пациентов взял своих приятелей «на слабо». Апеллируя к их мужеству вопросом «Вы что, не мужики?», осужденный заставил еще шестерых человек сбежать вместе с ним. «Со слов сотрудников полиции, объясняют как в фильме "Джентльмены удачи": "Все побежали, и я побежал"», — рассказал причину побега Гриф.

На данный момент все семеро беглецов задержаны.

21 августа в психдиспансере в Новой Бряни произошел бунт, в котором участвовали 60 пациентов. Из-за отсутствия охраны утихомиривать их пришлось санитарам. Именно в этот момент осужденные решили бежать. Сообщалось, что у них диагностированы различные психические расстройства. Осуждены мужчины были за кражу, вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью.

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