Погром в психбольнице в Бурятии попал на видео

Погром в психбольнице в Бурятии, откуда сбежали семеро осужденных, попал на видео

Погром в психиатрической больнице в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, откуда сбежали семеро осужденных, попал на видео. Кадры публикует в своем Telegram-канале Life Shot.

На записи с камер наблюдения видно троих мужчин, которые идут по коридору медучреждения и кидают попадающиеся под руки предметы. После этого они заходят, предположительно, в одну из палат. На этом видео заканчивается.

Ранее в субботу, 21 августа, стало известно, что из совершившие побег мужчины признаны судом социально опасными. По данным полиции, сбежавшие были осуждены за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Правительство Бурятии сообщило о задержании двоих из семи сбежавших. Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал информацию о третьем задержанном.