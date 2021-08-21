Россияне перечислили самые скучные профессии

Россияне считают самыми скучными профессии охранника, бухгалтера и продавца. Их перечислили участники опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Так, 12 процентов опрошенных считают самой скучной работу охранника. На втором месте бухгалтер (11 процентов), на третьем — продавец (7 процентов). Еще 4 процента считают неинтересной работу сторожа, 3 процента — офисную деятельность и работу библиотекарей. Еще по два процента голосов набрали уборщики, вахтеры, архивариусы и операторы call-центров.

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Среди других скучных профессий россияне перечислили программистов, юристов, билетеров, гардеробщиков, водителей, грузчиков, дворников, консьержей, парикмахеров, банковских работников, сотрудников склада и чиновников. «Нелюбимая или неинтересная работа навевает скуку на 3 процента россиян», — сообщили в SuperJob.

При этом 13 процентов россиян считают, что скучных профессий не бывает, а в каждой есть свои преимущества и недостатки. По данным SuberJob, у мужчин в рейтинге скучных профессий на первом месте охранник (16 процентов против 9 процентов женщин), у женщин — бухгалтер (13 процентов против 18 среди мужчин). Однако женщины в полтора раза чаще мужчин указывали, что скучных профессий не бывает (15 процентов против 10).

Опрос проводился с 6 по 17 августа 2021 года среди тысячи экономически активных россиян из всех округов страны.

Ранее россияне рассказали о профессиях, которые считают самыми сложными. Так, по мнению более половины опрошенных, наиболее трудной является работа врачей. Около трети указали на сложности работы космонавтов и шахтеров. Помимо этого, россияне назвали трудными профессии пожарных (26 процентов), пилотов — 24 процента, а также учителей — 23 процента.

