Директор ЦИАП рассказал об истинной причине поражения афганской армии

Захват Афганистана «Талибаном» (запрещено в России) лежит вне рамок чисто военного анализа, полагает руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко.

В беседе с «Лентой.ру» Серенко напомнил, что еще в июне-июле 2021 года, афганская армия успешно отражала удары талибов. Сражения за провинции Герат и Кандагар продолжались несколько месяцев и носили ожесточенный характер. Талибы, концентрировавшие для захвата данных провинций колоссальные ресурсы, не могли добиться значимых результатов.

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Эксперт полагает, что резкое изменение положения дел на фронте в начале августа связано с достижением закулисных договоренностей между правительством США и главным спонсором «Талибана» — Пакистаном. Фактически, в обмен на сохранение американского влияния, страна была передана под «протекторат Исламабада» в лице правления талибов.

«До того момента, пока сохранялось политическое решение противостоять боевикам, афганская армия сражалась очень хорошо. Как только политическое решение изменилось, начались процессы распада. Я уверен, что решение о сдаче Кабула было принято по инициативе Соединенных Штатов, которые решили передать Афганистан под контроль Исламабада, тем самым завершив свое пребывание в стране», — резюмировал глава ЦИАП.

Также эксперт напомнил о негативных последствиях резкого уменьшения объемов материально-технической помощи со стороны США и об отказе американцев наносить по талибам удары с воздуха. Неверно также говорить о численности афганской армии в 350 тысяч человек, о которой говорил президент Джо Байден. Согласно подсчетам Серенко, на момент начала летнего наступления «Талибана» афганское правительство располагало лишь 53 тысячами военных.

«Талибан» смог захватить власть в Афганистане в течение недели. В воскресенье, 8 августа, стали поступать первые сообщения о захвате крупных провинциальных столиц. 12 августа пали Герат и Кандагар — два крупнейших после Кабула города страны.15 августа террористы заявили о захвате столицы. Правительство президента Ашрафа Гани практически в полном составе бежало из Афганистана.