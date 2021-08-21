Вьетнам заставил Intel раскошелиться

Американской корпорации Intel пришлось раскошелиться из-за борьбы с пандемией во Вьетнаме. За месяц соблюдения жестких коронавирусных ограничений на местных заводах компания потратила 6,1 миллиона долларов, пишет Bloomberg.

По словам главы отдела внешних связей Intel во Вьетнаме и Малайзии Хо Тхи Тху Юйена, эти средства ушли на размещение работников предприятия в отелях, а также организацию ежедневного тестирования на коронавирус как для сотрудников самого завода, так и для поставщиков.

Завод Intel находится в технологическом парке в городе Хошимин, где недавно произошла сильная с начала пандемии в стране вспышка коронавируса. Чтобы сдержать распространение заболевания, администрация Хошимина поставила производителей продукции мировых брендов перед выбором. Предлагалось либо соблюдать жесткие ограничения (в том числе поселить сотрудников рядом с работой), либо временно приостановить работу заводов. Такой расклад оказался одинаково невыгодным и для фабрик, и для правительства Вьетнама, которое пытается одновременно побороть вирус и защитить зависимую от экспорта экономику.

Юйен считает, что сохранение производства непрерывным в условиях пандемии сильно ударило по бюджету Intel. Если в ближайшее время власти не снимут строгие коронавирусные ограничения, компании придется пересмотреть план поставок. Руководство Intel обратилось к администрации Хошимина с просьбой о послаблении защитных мер. Компания предложила разрешить сотрудникам с отрицательным ПЦР-тестом, проживающим в «безопасных» районах, добираться до работы на корпоративном транспорте.

По данным министерства здравоохранения Вьетнама, из всех зарегистрированных с начала пандемии случаев 53,3 процента приходятся на Хошимин. По состоянию на 20 августа, в стране 313 тысяч заболевших и 7,2 тысячи летальных исходов. Тем временем вакцинированных во Вьетнаме лишь два процента из 98 миллионов проживающих.

Ведущие спортивные бренды тоже пострадали из-за вспышки во Вьетнаме. Однако предприятие Pou Chen – производитель кроссовок Nike и Adidas – предпочло временно приостановить деятельность заводов. Компания не сумела обеспечить сотрудников ночлегом недалеко от работы.