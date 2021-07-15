Nike и Adidas останутся без кроссовок из-за пандемии

Тайваньский производитель Pou Chen, который делает кроссовки для компаний Nike и Adidas, приостановил работу завода в городе Хошимин (Вьетнам). Как сообщает Reuters, причиной стала вспышка COVID-19 в промышленном центре страны.

Вьетнамское подразделение Pou Chen — крупнейший работодатель в городе с 56 тысячами занятых – не смог предоставить ночлег сотрудникам на территории предприятия. Поэтому, когда там подтвердились 49 случаев коронавируса, Министерство здравоохранения Вьетнама обязало компанию прекратить деятельность на 10 дней. Закрытие завода, в свою очередь, отразилось на цене акций крупнейшего производителя брендовой спортивной и повседневной обуви. На момент закрытия торгов ценные бумаги Pou Chen стоили на 1,3 процента дешевле — 37,15 тайваньских долларов (1,33 доллара США).

После успешного сдерживания распространения вируса в начале пандемии, с конца апреля 2021 года Вьетнам перестал справляться и допустил резкий рост заболеваемости. Рекордные случаи заражения и строгие ограничения на передвижение привели к тому, что без возможности работать в полную силу остались заводы в северных провинциях – среди них поставщики Apple, Samsung и других глобальных технологических компаний.

Несмотря на текущую ситуацию, во Вьетнаме за все время зарегистрировано гораздо меньше заболевших коронавирусом, чем во многих других странах – около 36 тысяч случаев и 130 смертей.