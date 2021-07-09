Россиянки часами стояли в очереди за обувью люксового бренда вопреки жаре

Покупательницы выстроились в длинную очередь в московский бутик Manolo Blahnik вопреки жаре. Соответсвующий ролик публикует телеканал РЕН ТВ.

Согласно материалу, толпа на вход в магазин образовалась из-за распродажи обуви испанского бренда. На размещенных кадрах видно, что в очереди под солнцем стоят девушки в медицинских масках. Отмечается, что некоторые россиянки приехали к бутику на час до открытия, чтобы успеть приобрести необходимые размеры.

Несмотря на жару в столице, девушки стоят в очереди по несколько часов ради того, чтобы купить туфли по низкой цене. Известно, что на данный момент температура в Москве достигла 32 градусов по Цельсию.

Manolo Blahnik — бренд испанского дизайнера Маноло Бланика, который прославился во всем мире благодаря популярному американскому сериалу «Секс в большом городе».

В ноябре 2017 года тысячи людей выстроились в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту. В Москве более трех тысяч человек собрались у фирменного магазина Adidas, чтобы принять участие в розыгрыше лимитированных кроссовок, созданных рэпером Канье Уэстом. Стоимость эксклюзивной обуви составляла 17 тысяч рублей.