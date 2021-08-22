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В Крыму развернули российский флаг длиной в один километр

Российский флаг длиной в тысячу метров развернули в лагере «Артек» в Крыму
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Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Российский флаг длиной в один километр развернули на набережной международного детского центра «Артек» в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе лагеря, передает РИА Новости.

Отмечается, что акция «В единстве — сила, а в силе единства — победа» приурочена ко Дню Государственного флага России. В ней приняли участие 600 человек. Длина триколора составила тысячу метров.

День Государственного флага России отмечается 22 августа. В торжественной церемонии поднятия российского триколора в парке Победы на Поклонной горе примет участие президент России Владимир Путин.

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