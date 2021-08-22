В Госдуме оценили китайские советы о поведении в гостях у россиян

В Госдуме оценили опубликованные на китайском портале Sohu советы о том, какого поведения придерживаться в гостях у россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко назвала памятку «очень полезной штукой». По ее мнению, такие вещи важны, «чтобы не обидеть ненароком».

«У каждого народа свои традиции, обычаи. Обычай у китайцев кидать кости под стол очень пугал наших ресторанщиков в свое время. Непривычны обычаи многие, например, что компот из морских продуктов подают в начале», — сказала Драпеко.

Ранее китайский пользователь портала Sohu рассказал о правилах похода в гости к россиянам. По его словам, нужно заранее договариваться о встрече, но приходить не слишком рано. В гости лучше идти с подарком, например, с цветами. Кроме того, не стоит задерживаться в гостях слишком долго, даже если хозяева просят остаться.