В Китае рассказали о правилах похода в гости к россиянам

Китайский пользователь портала Sohu дал советы, как лучше ходить в гости к россиянам

Китайский пользователь портала Sohu рассказал о правилах похода в гости к россиянам, передает РИА Новости.

По его словам, в России не любят непрошенных гостей, поэтому нужно заранее договориться о встрече, но прийти не слишком рано. В гости лучше идти с подарком, например, с цветами.

Если при встрече хозяева дома не проявили инициативу для рукопожатия, то лучше просто приветственно кивнуть им, советует пользователь. «У россиян обычно нет привычки показывать гостям дом», — отметил он.

За столом россияне любят говорить про политику и семейные дела, а погоду обсуждать не любят, говорится в статье. При этом задерживаться в гостях слишком долго не стоит, даже если хозяева просят остаться. «Прощаясь, россияне обычно только провожают гостей до дверей и машут рукой вслед — это их обычай», — добавил автор.

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