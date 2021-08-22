Дом звезды «Фантастических тварей» сгорел из-за лесных пожаров

Дом британского актера Эдди Редмэйна сгорел из-за лесных пожаров на Лазурном берегу во Франции. Об этом сообщает Daily Mail.

В этом особняке за два миллиона фунтов (202,5 миллиона рублей) звезда «Фантастических тварей» провел детство и до сих пор периодически возвращался туда. Родители Редмэйна владели домом на протяжении 35 лет.

Летом 2021 года огонь разбушевался во многих странах мира. В августе США столкнулись с крупнейшим пожаром в истории Калифорнии. Он начался 13 июля и вскоре охватил более 195 тысяч гектаров. От огня пострадали заповедники Плумас и Лассен и округа Бьютт, Лассен, Плумас и Техейма. В августе лесные пожары добрались и до Франции.

39-летний Редмэйн известен по таким фильмам, как «Фантастические твари и где они обитают», «Отверженные», «Вселенная Стивена Хокинга», «Восхождение Юпитер». Актер был номинирован на «Оскар» за работу над лентой «Девушка из Дании», в которой он исполнил роль первого человека, прошедшего через хирургическую коррекцию пола.

