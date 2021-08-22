Инфекционист рассказала об опасности герпесвирусов

Врач инфекционной клинической больницы №2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева предупредила о необходимости сдать анализ на антитела к цитомегаловирусу при планировании беременности. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам инфекциониста, цитомегаловирус может привести к выкидышам. Если инфицирование произошло на ранних сроках беременности, примерно до 20 недель, происходит либо прерывание беременности, самопроизвольные выкидыши, либо тератогенное действие вируса на плод, когда ребенок рождается с множественными пороками. При этом если женщина имеет антитела, то это более безопасно для беременности.

Также Сергеева указала на опасность герпесвируса четвертого типа Эпштейна-Барр. Она рассказала, что этот вирус способен вызвать онкозаболевания крови или лимфатической системы. При этом врач подчеркнула, что инфекция не является стопроцентным предвестником рака, но всем выздоровевшим необходимо продолжать наблюдаться в течение полугода у специалистов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вирусе Эпштейна-Барра, которым заражены около 95 процентов людей в мире. Он отметил, что этим вирусом большинство людей заражаются еще в детстве. Впоследствии инфекция может проявляться при ослаблении иммунитета. «Активируясь, он вызывает жуткие болезни: лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», — объяснил доктор.