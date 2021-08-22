Названа предложенная «Реалом» сумма за самого дорогого игрока в мире

Руководство мадридского «Реала» выразило желание сделать финальное предложение ПСЖ о приобретении нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сливочные готовы заплатить за трансфер футболиста от 130 до 170 миллионов евро. Эта сумма получена после удачной трансферной кампании за последние два сезона. Испанцы направят свое предложение 30 августа, за сутки до закрытия окна для перехода игроков.

Отмечается, что и сам Мбаппе имеет четкий настрой покинуть команду. Ему не понравилось заявление президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, который заявил, что форвард точно останется в клубе после подписания Лионеля Месси.

Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость форварда сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.