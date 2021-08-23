Медсестра занялась сексом с коллегой в карете скорой помощи и лишилась работы

Медсестра из английского города Портсмут, графство Гэмпшир, лишилась работы после того, как была поймана за сексом с коллегой в автомобиле скорой помощи на парковке футбольного стадиона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эмма Кройдон (Emma Croydon) начала работать в скорой помощи в 2015 году. В сентябре 2018 года она отправилась на больничный из-за плохого состояния здоровья. В декабре того же года, будучи на больничном, англичанка приехала на автомобильную парковку футбольного стадиона. Она припарковалась возле автомобиля скорой помощи и скрылась в кабине автомобиля экстренных служб вместе с водителем.

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Когда два охранника подошли к карете скорой помощи, они увидели внутри полураздетую пару. К этому моменту мужчина был уже без брюк и ботинок. На записи с камеры наблюдения видно, как автомобиль раскачивается из стороны в сторону.

Охранники осветили скорую помощь фарами своего автомобиля и увидели, что мужчина уже застегивает ремень. После этого Кройдон вернулась в свою машину и уехала.

Когда о произошедшем узнало руководство скорой помощи, Кройдон заявила, что в тот вечер ей было грустно, и она случайно встретила коллегу, когда стояла в пробке на светофоре. Он понял, что она в плохом настроении и спросил, все ли в порядке, а затем предложил ей проследовать за ним. После этого они приехали на парковку.

При этом, англичанка категорически отрицала факт раздевания и вступления в сексуальную связь с мужчиной. Во время рассмотрения дела о проступке она заявила, что не дружит с ним, однако не смогла объяснить, как она оказалась в салоне автомобиля скорой помощи при выключенном свете.

Мужчину и женщину уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины. В суде Кройдон заявила, что охранники лгут о том, что они видели, и оспорила увольнение как несправедливое. Но ее апелляция была отклонена. Трибунал постановил, что решение об увольнении медсестры было принято правомерно.

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