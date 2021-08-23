Прах знаменитой темнокожей танцовщицы перезахоронят в парижском Пантеоне

В парижском Пантеоне во Франции перезахоронят прах известной американо-французской танцовщицы, певицы и актрисы Жозефины Бейкер. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на французского министра Аньес Панье-Рюнахер.

«Жозефина Бейкер была художницей и яростной активисткой французского Сопротивления, она также вместе с Мартином Лютером Кингом активно участвовала в борьбе за гражданские права. Эта великая женщина, которая любила Францию, войдет в число тех, кто нашел покой в Пантеоне. Спасибо [президенту Франции] Эммануэлю Макрону за эту дань уважения», — написала в Twitter французский министр Аньес Панье-Рюнахер.

Франция окажет одну из самых высоких почестей знаменитой темнокожей артистке после одобрения петиции, которая собрала около 38 тысяч подписей. Помощник президента республики Эммануэля Макрона подтвердил, что церемония состоится 30 ноября.

Отмечается, что Бейкер станет первой темнокожей женщиной, которая будет похоронена в национальном мемориале. Только пять из 80 захороненных личностей — женщины. Включение в парижский Пантеон зарезервировано для национальных деятелей Франции и только президент Франции имеет право решить, кто будет перенесен в усыпальницу.

В 1920-х годах Жозефина Бейкер была одной из самых популярных артисток своей эпохи. В годы Второй мировой войны Бейкер служила в Красном Кресте и была членом движения сопротивления «Свободные французы», которое продолжало бороться с нацистами в оккупированной Франции. Она была награждена орденами «Круа де Герр» и Почетного легиона. Бейкер скончалась в 1975 году и была похоронена в Монако.