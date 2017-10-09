В Лос-Анджелесе установили памятник актеру Антону Ельчину

На могиле актера российского происхождения Антона Ельчина появился надгробный памятник. Об этом сообщает TMZ.

На открытие бронзового монумента пришли голливудские звезды, вместе с которыми Ельчин снимался в кино. Среди них — Дженнифер Лоуренс, Деми Мур, Зои Салдана и Саймон Пегг.

По информации портала, родственники Ельчина хотели поставить погибшему артисту памятник сразу после траурной церемонии, прошедшей в 2016-м, однако для этого его пришлось перезахоронить — на кладбище Маунт Синай, где изначально предали земле тело актера, установка скульптур запрещена.

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27-летнего Ельчина нашли мертвым возле собственного дома в Калифорнии в июне 2016 года. Причиной смерти назвали асфиксию от воздействия тупым предметом. Припарковавшись у дома, актер пошел открывать железные ворота, оставив свой автомобиль с включенным двигателем. Машина покатилась со склона и придавила его.

Больше всего актер известен по роли Павла Чехова в возрожденной киносерии «Стартрек» и образу молодого Кайла Риза в картине «Терминатор: Да придет спаситель».