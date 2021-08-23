Пассажирка купила сэндвич в самолете и назвала его «самым жалким на свете»

Пассажирка лоукостера Ryanair купила сэндвич в самолете за 4,7 фунта стерлингов (около 500 рублей) и назвала его «самым жалким бутербродом на свете». Женщина поделилась мнением в личном Twitter-аккаунте.

Она рассказала, что этот сэндвич заказала ее подруга во время полета. Бортпроводница принесла пассажирке белый хлеб без какого-либо масла или соуса — на нем лежали несколько маленьких кусков мяса, напоминающих бекон.

Питание на борту рассмешило пользователей сети. «Это настолько убого, что даже забавно», «Я бы съел ради шутки», «Надеюсь, полет хотя бы удался», «Незабываемый кулинарный опыт», — писали они в комментариях к посту.

Ранее в феврале россияне рассказали о самых любимым перекусах в самолете. По мнению большинства пассажиров, лучшая еда на борту — это сэндвичи. Некоторые предпочитают брать с собой что-нибудь сладкое — к примеру, булочки или шоколад.