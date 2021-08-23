Названы наиболее финансово уязвимые категории россиян

Опрошенные РИА Новости эксперты назвали семьи с детьми и безработных наиболее уязвимыми категориями россиян с точки зрения финансов.

Как заявила кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина, более 80 процентов от численности малоимущих домохозяйств составляют семьи с детьми. При этом наибольшие риски бедности у семей с детьми до трех лет, семей с двумя и более детьми и неполных семей.

При этом старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина подчеркнула, что одной из наиболее уязвимых групп являются безработные, так как временные меры их материальной поддержки, такие как доплаты на детей, повышенный минимальный размер пособия, прекратили свое действие.

Ранее президент России Владимир Путин поручил защитить социальные выплаты гражданам страны от списаний по долгам. Речь идет об автоматическом погашении кредитов, в случае которого средства должны быть возвращены на счета россиян. Он подчеркнул, что речь идет в особенности о выплатах семьям школьников к началу учебного года.