Мужчина нашел у себя дома полуметровую многоножку и напугал пользователей сети

Пользователь Reddit опубликовал фотографию гигантской многоножки, которую обнаружил у себя дома.

Пользователь с ником @u/Saucy_Lemur написал, что увидел пугающее полуметровое членистоногое в квартире, когда жил в Японии. «Они очень быстрые!» — рассказал мужчина в подписи к изображению.

В комментариях пользователи сервиса сообщили, что такие многоножки способны пробегать по 40 сантиметров в секунду. Один из них шутливо поинтересовался: «Твой арендодатель понял, почему ты сжег дотла все здание?»

Несмотря на пугающий вид, обыкновенная мухоловка, которую запечатлел пользователь, не представляет опасности для человека и предпочитает избегать его. Более того, многоножки не подпускают к дому других насекомых: тараканов, мух и термитов.

Ранее сообщалось, что австралийские исследователи сняли на видео нападение огромной многоножки на птенца чернокрылого тайфунника. Поймав жертву, она парализовала ее мощным ядом.

