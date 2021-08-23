В Совфеде предложили законодательно ограничить сбор данных россиян магазинами

Первый зампред комитета Совета Федерации по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова выступила за то, чтобы на законодательном уровне ограничить сбор магазинами персональных данных россиян. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, необходим четкий надзор за соблюдением законодательных требований относительно сохранности персональных данных покупателей.

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«Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных, которые объективно не требуются для совершения той или иной сделки. Во всем должна быть соразмерность», — заявила Рукавишникова.

Она отметила, что в настоящее время российское законодательство содержит солидный перечень мер по защите персональных данных, однако соблюдаются они далеко не всегда. В качестве примера сенатор привела случаи, когда покупателям в магазине предлагают бонусную карту, и чтобы ее получить, необходимо заполнить анкету. Рукавишникова отметила, что в то время, когда некоторые площадки требуют только необходимые лля связи с клиентом данные — имя, номер телефона и адрес электронной почты, — порой от клиентов требуют раскрыть информацию о месте рождения, данные о семейном положении, образовании и среднем заработке.

Рукавишникова подчеркнула, что персональные данные — это нематериальный актив гражданина, поэтому ужесточение законодательных требований, как и надзор за их соблюдением, являются нормальным процессом.

Ранее специалисты предостерегли россиян от выбрасывания документов, которые содержат личную информацию. Они провел эксперимент, в ходе которого выяснилось, что из утилизированных бумаг злоумышленники могут выяснить фамилии, адреса, номера телефонов и электронной почты, то есть практически полную информацию о потенциальной жертве. Особенно внимательно нужно относиться к личным документам: ИНН, СНИЛС, паспорту и водительскому удостоверению.