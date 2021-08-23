Мировые компании раздадут акционерам почти полтора триллиона долларов

В 2021 году объем глобальных дивидендных выплат вырастет до почти полутора триллионов, приблизившись к допандемийному уровню, следует из оценок инвестиционной компании Janus Henderson.

«Мы повышаем наш прогноз до отметки в 1,39 триллиона долларов, это на 2,2 процента больше по сравнению с майскими ожиданиями. В отношении регулярных дивидендов рост составит 10,7 процента, объемы будут на три процента ниже уровня 2019 года — это замечательные темпы восстановления», — говорится в докладе специалистов. При этом сумма в размере 1,43 триллиона, которую компании раздали акционерам в 2019 году, была рекордной.

В Janus Henderson объяснили, что рост обусловлен возобновлением ограниченных из-за коронавирусного кризиса выплат. Во втором квартале дивиденды выросли на 26 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до уровня в 471,7 миллиарда. Это всего на 6,8 процента ниже результатов апреля-июня 2019 года. Полноценного возвращения к допандемийному уровню в компании ожидают в течение 12 месяцев.

В России, как отметили специалисты, дивиденды во втором квартале этого года в пять раз превысили прошлогодние за тот же период, что связано с годовыми выплатами Сбербанка, рекордными за всю историю. Банк вошел в топ-5 компаний в мире с крупнейшими выплатами за этот период, заняв 4-е место. Первые три принадлежат Samsung, Nestle и Rio Tinto, пятое — Sanofi.