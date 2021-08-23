Отвергнута возможность скорого вступления Украины в Евросоюз

Еврокомиссия: интеграция Украины в ЕС в ближайшие пять лет маловероятна

Запуск процедуры интеграции Украины в Евросоюз (ЕС) в ближайшие три-пять лет маловероятен. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

По его словам, хотя Брюссель и поддерживает намерение Киева выстраивать отношения более тесно, политическая динамика в ЕС сейчас не способствует вступлению в состав новых членов. «Это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами», — сказал Домбровскис.

Он также посоветовал Украине сконцентрировать внимание на преимуществах, которые предоставляет Соглашение об ассоциации от 2014 года. «В его рамках еще много всего можно сделать», — подчеркнул чиновник. При этом возможность для руководства страны каким-либо образом повлиять на решение Евросоюза Домбровскис отверг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЕС в попытках избежать прямого диалога с Киевом об интеграции. Он заверил, что республика на протяжении уже многих лет подтверждает намерение стать частью Европы, однако «сам Евросоюз, мне кажется, не знает, как закрыться, чтобы прямо не отвечать Украине».