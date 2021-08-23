В Арктике установили первые солнечные электростанции

В отдаленных селах Чукотки установили первые в Арктике солнечные электростанции

Две автономные солнечные электростанции впервые установили в Арктике. Они расположились в сельских поселениях Снежное и Канчалан Анадырского района Чукотки. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства, передает ТАСС.

«Это первый подобный проект в Арктике. Применение солнечной генерации и систем накопления позволит снизить расход топлива и продлить ресурс действующего дизель-генераторного оборудования», – говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что совокупная мощность двух автономных гибридных электроустановок составляет 550 киловатт, а емкость систем накопления энергии — 550 киловатт в час. Там также сообщили, что специалисты модернизировали существующее оборудование электростанций.

Ранее российские ученые впервые классифицировали большинство населенных пунктов Арктики с численностью населения свыше 500 человек. Типология поможет оценить перспективы социально-экономического развития, а также сильные и слабые стороны большей части населенных пунктов региона.