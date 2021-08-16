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Первые группы волонтеров «Чистой Арктики» вернулись с Таймыра и Ямала

Добровольцы проекта «Чистая Арктика» расчистили от мусора берега Енисея и Карского моря
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В течение двух недель добровольцы проекта «Чистая Арктика» собирали на побережьях Енисея и Карского моря металлолом и другой мусор, оставшийся со времен освоения региона. Теперь первые группы волонтеров возвращаются домой, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, в поселке Харасавэй Ямало-Ненецкого Автономного округа добровольцы расчистили два гектара земли. Они собрали 43 кубометра горючих отходов (бочки, древесина, покрышки, пластик), собрали и выкопали 21,5 тонны металла. Все промышленные отходы, которые участники команды собрали на побережье, ушли баржами на материк в переработку. Дерево, резина, бетонные и цементные блоки были обезврежены на месте.

На Ямале работали 14 волонтеров «Молодежки ОНФ» из восьми регионов. По словам добровольцев, командная работа в условиях Крайнего Севера — это серьезная проверка не только физической, но и психологической выносливости, возможность проверить самодисциплину и умение адаптироваться.

«Мы находили металлолом, который оставили после себя люди, которые осваивали Арктику еще при Советском Союзе. Но и находили много бионеразлагаемого материала, такого как пенопласт, пеноплекс, пластик. И, естественно, он образовался не тогда, а за последние лет 20», — поделился впечатлениями участник «Молодежки ОНФ» из Рязанской области Глеб Шабонин. Он также добавил, что работа на севере — это для людей с характером.

На Харасавэе волонтеры жили в общежитии вахтовиков. Их день на Ямале начинался в 6:30 утра. В 8 уже выезд на объекты. На севере сейчас полярный день — светло и днем, и ночью. По словам участников команды, адаптироваться к этому было сложнее всего.

На Таймыре волонтеры за две недели вахты собрали 44 тонны металлолома и древесины с берегов Енисея. Следующие смены добровольцев в Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ отправятся в конце августа и в начале сентября.

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