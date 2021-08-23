Глава гильдии каскадеров осудил Гагарину за ложь о трюке

Актер, глава гильдии каскадеров России Алесандр Иншаков прокомментировал информацию о том, что певица Полина Гагарина якобы сама выполнила трюк с прыжком из автомобиля на высокой скорости в новом клипе на песню «Вчера». Артист утверждает, это невозможно, пишет NEWS.ru.

По мнению Иншакова, слова Гагариной о том, что она исполнила трюк самостоятельно, являются нечестными по отношению к работающим с ней людям. Эксперт осудил ложь артистки и заявил, что она не могла сама выпрыгнуть из машины на высокой скорости. «Зачем говорить то, чего не было?» — возмутился Иншаков.

«В любом случае нужна подготовка, у человека, выполняющего прыжок из машины на скорости должен быть опыт и понимание того, как это правильно делать. Исключено, чтобы Полина выполнила такое сама», — подчеркнул каскадер.

Иншаков добавил, что артистам запрещено выполнять сложные акробатические трюки, поскольку они чреваты серьезными последствиями. Было бы странно, если бы актер дубляжа заявил, что сыграл вместо Гагариной в клипе, добавил глава гильдии каскадеров. По его словам, он знает много российских исполнителе, которые «сами никогда не пели», однако это не помешало им выступать на сцене и давать концерты.

22 августа Карина Асмус, чемпионка по спортивной гимнастике, каскадер и сестра актрисы Кристины Асмус, обвинила во лжи Полину Гагарину. Она уточнила, что при съемках клипа на площадке работала профессиональная команда постановщиков, а в опасных сценах певицу заменяла каскадер Светлана Токарская-Пасхина.