Полина Гагарина повредила плечо во время выступления

Российская поп-певица Полина Гагарина повредила плечо на концерте в Челябинске. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео очевидца.

На кадрах запечатлено, как в ходе выступления артистка резко согнулась от боли, а затем ушла за кулисы. Сотрудники концертной организации оказали ей помощь за сценой. Отмечается, что многие зрители сочли действия Гагариной частью зрелищного номера. Однако спустя некоторое время исполнительница вернулась на сцену и объяснила произошедшее, после чего завершила свое выступление.

По данным «Известий», знаменитость ранее вывихнула плечо, но во время челябинского концерта сустав снова вылетел.