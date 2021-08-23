Цена на нефть взлетела

В ходе торгов на бирже ICE стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent взлетела выше 67 долларов за баррель (на момент публикации 67,26 доллара за баррель) впервые с 19 августа 2021 года, рост составил 3,2 процента, свидетельствуют данные биржи.

Стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) превысила 64 доллара за баррель (на момент публикации 64,12 доллара за баррель) при росте 3,2 процента, следует из данных площадки.

«Цены на нефть взяли короткую передышку после резкого падения на прошлой неделе. Мы ожидаем, что на этой неделе цены еще скорректируются, но настроения на рынке, скорее всего, останутся пессимистичными в связи с растущими опасениями по поводу замедления роста спроса на топливо во всем мире», — охарактеризовал резкий рост цен после семидневного падения главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Казухико Сайто (Kazuhiko Saito) в беседе с Reuters.

На прошлой неделе инвесторы ожидали падение спроса на топливо. Оба товарных сорта понесли самые большие потери за более чем девять месяцев. Так, нефть марки Brent упала примерно на восемь процентов, а WTI — примерно на девять процентов.

На фоне роста числа заболеваний из-за более заразного «дельта»-штамма многие страны вводят новые ограничения на передвижение. Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, ввел новые ограничения в рамках своей политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, что отразилось на судоходстве и мировых цепочках поставок.

Пока пандемия уменьшает топливный спрос, предложение неуклонно растет. По данным компании Baker Hughes, на последней неделе добыча в США выросла до 11,4 миллионов баррелей в день, а буровые компании увеличивают количество буровых установок третью неделю подряд.

Ослабление доллара сделало нефть дешевле в пересчете на другие валюты. «Менее сильный доллар побудил инвесторов пересмотреть свои позиции», — подметил главный аналитик Sunward Trading Чиоки Чен (Chiyoki Chen). На решения инвесторов также влияет ежегодное заседание Федеральной резервной системы, которое состоится 27 августа. Опубликованные протоколы июльского заседания ФРС уже вызвали падение цен.

Ранее эксперты дали прогноз по курсу рубля и ценам на нефть. На стоимость ископаемого топлива, помимо пандемии, может повлиять экономическая ситуация в Китае, а также американо-иранские отношения. Аналитики подчеркнули, что цены на топливо — это лишь один из факторов, влияющих на курс национальной валюты.