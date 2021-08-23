Украинского олигарха в Москве приговорили к девяти годам колонии за взятку

Суд в Москве приговорил к девяти годам украинского олигарха Павла Климца за крупную взятку

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор украинскому бизнесмену-олигарху Павлу Климцу за покушение на дачу особо крупной взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Украинского миллионера признали виновным по статье 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере») и приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также его менеджеру Юлии Самойловой назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за покушение в посредничестве во взяточничестве.

Знакомый Климца — бизнесмен Андрей Грохольский, признанный виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), приговорен к пяти годам исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, Павел Климец решил дать взятку должностным лицам правоохранительных органов за снятие ареста с его предприятия — Крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай». На помощь бизнесмену пришли «решальщик» Гор Чудопалов, представившийся адвокатом, и его знакомый Андрей Грохольский, заявлявший о связях во властных структурах. За услуги украинский олигарх якобы успел передать им 80 тысяч долларов.

Чудопалов от ответственности был освобожден в связи с его деятельным раскаянием и изобличением соучастников.

Павла Климца арестовали в Москве в апреле 2019 года.

Климец — украинский политик и бизнесмен. Он был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2012 год. С 2011-го по 2015-й входил в число 100 богатейших людей Украины, однако после 2014 года потерял активы в Крыму. С тех пор его состояние уменьшилось до 34 миллионов долларов.