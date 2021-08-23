Умер бывший глава Минприроды России Виктор Орлов

Бывший глава Минприроды России Виктор Орлов умер в возрасте 81 года

Бывший глава Министерства природы России, известный российский геолог Виктор Орлов умер в возрасте 81 года. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии.

«Мы потеряли профессионала высочайшего класса, прекрасного человека, всю жизнь сохранявшего верность своим принципам и убеждениям. Таким он останется в памяти близких, друзей, коллег», — говорится в заявлении министерства.

Виктор Орлов родился в городе Черногорск, занимал пост замминистра геологии СССР, а позднее — первого заместителя председателя Госкомгеологии РСФСР. В 1992 году он возглавил комитет по геологии и использованию недр.

Орлов занимал пост министра природных ресурсов с 1996 года по апрель 1998 года и с октября 1998 года по август 1999 года.

Его деятельность отмечена высокими государственными и ведомственными наградами и званиями, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

17 августа стало известно, что в возрасте 59 лет скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов.