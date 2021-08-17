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Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78

Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
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Фото: lyushin.org

Руководитель программ модернизации российских самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передает «Интерфакс».

Там выразили соболезнования и отметили, что знания Юрасова позволяли выполнять работы с высоким качеством и результативностью.

«Сотрудники предприятия навсегда запомнят его как профессионала своего дела, который умел оперативно решать вопросы и грамотно взаимодействовать с представителями различных подразделений», — заявили в ОАК.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ, он пришел в «Ильюшин», где проработал свыше 34 лет на должностях от техника до главного конструктора. С 2004 года Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС России и гражданской авиации.

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