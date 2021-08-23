МВД показало видео задержания укравших миллионы у дочери Героя Советского Союза

В Бурятии сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали троих подозреваемых в мошенническом хищении 23 миллионов рублей с банковского счета 82-летней пенсионерки, дочери Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова. Видео спецоперации опубликовало «МВД-Медиа».

На кадрах видны бойцы спецназа, которые вбегают в дом и задерживают подозреваемого. Троих молодых людей этапировали из Бурятии в Москву.

Несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка летчика и сообщила, что преступники дистанционно списали средства со счета Ольги Валерьевны Чкаловой. Аферисты две недели звонили пенсионерке и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, убедили потерпевшую перевести на указанный ими счет ее сбережения, которые якобы пытаются похитить мошенники.

Дома у подозреваемых изъяты денежные средства, телефоны, банковские карты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.