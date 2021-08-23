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Упавший в Подмосковье самолет-амфибия попал на видео

Рыбаки сняли на видео упавший под Коломной частный самолет-амфибию
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Самолет-амфибия, упавший около подмосковного села Черкизово под Коломной в понедельник, 23 августа, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

В ролике демонстрируется воздушное судно, потерпевшее крушение и лежащее на поверхности реки. Автор ролика, по всей видимости, рыбак, комментирует случившееся за кадром.

«Толь, у нас самолет разбился! Встать сюда!» — кричит он. Его собеседник спокойно реагирует на происходящее и отвечает: «Вижу, чего орешь?»

Ранее сообщалось, что причиной падения частного самолета-амфибии могла стать ошибка пилотирования. Самолет перевернулся при посадке на воду. По предварительным данным, погибших при падении воздушного судна нет. Очевидцы заметили, как после крушения экипаж плыл к берегу.

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