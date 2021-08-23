«Афиша Daily» представила спецпроект о главных феноменах современной России

К 30-й годовщине августовского путча, или Путча 1991 года, «Афиша Daily» представила специальный проект, посвященный истории современной России. Наиболее важные предметы и явления недавнего прошлого составили цикл материалов , состоящий из трех частей. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

«Историю новой России можно отсчитывать по-разному, например с тех августовских дней 1991 года. Интересно разобраться в том, из чего эта история состоит. Этим мы занимаемся в спецпроекте "30 лет России"», — говорится в сообщении.

Первая часть спецпрооекта «Цифровой музей вещей» посвящена культовым вещам, которые ярко характеризуют жизнь в России в последние 30 лет. Среди предметов, вошедших в подборку — те, которыми россияне пользовались ежедневно, а также те вещи, которые были желанными подарками. Часть «Главные моменты перестройки от "Курьера" до ГКЧП» посвящена 30 главным событиям перестройки, периода 1985-1991 годов. Туда вошли такие события как крупнейшая техногенная катастрофа в СССР, первый конфликт на территории союзных республик, признание властью и обществом несоветского современного искусства и многое другое.

Часть «Главные феномены новейшей истории: от Ветлицкой до пандемии» говорит сама за себя. В нее редакторы издания включили главных моменты современной истории страны, повлиявшие жизнь россиян: от расстрела Белого дома до «Брата», от убийства Владислава Листьева до пандемии.

