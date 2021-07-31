Российские музыканты представили ремейк хита 1994 года

Российские музыканты, группа Cream Soda и певица Алена Свиридова, представили ремейк хита 1994 года — песни «Розовый фламинго». В клипе снялся публицист и историк Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро. Ролик появился на YouTube-канале «Чикен Карри».

В съемках клипа также приняли участие комик и бывший игрок КВН Александр Гудков и актер Никита Кукушкин, который появился в образе фламинго. «По сюжету клипа розовый фламинго — изгой. Он не похож на других и является символом самовыражения — злободневной темы, которая делает популярной такие явления, как TikTok, где любой может быть тем, кем захочет, и делать то, что любит», — рассказали участники Cream Soda сайту «Афиша Daily».

По их словам, Понасенков в клипе просто гуляет, «ведь прогулка — это и есть свобода». Алена Свиридова отметила, что Маэстро «оказался в тему», так как он «очень сюрреалистичен».

Оригинальная композиция «Розовый фламинго» вышла в 1994 году. Именно эта песня принесла первую популярность Алене Свиридовой. Видеоклип на нее занял первое место в 1994 году на канале BIZ-TV.