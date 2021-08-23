В России не исключили продажи оружия для защиты от талибов

Если соседям Афганистана понадобится защищаться от террористического движения «Талибан» (запрещено в России), то «Рособоронэкспорт» может поставить в эти страны оружие, не исключил гендиректор организации Александр Михеев на форуме «Армия-2021». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем за событиями, конечно. И в случае возникновения такой необходимости у сопредельных стран или наших партнеров, с учетом угрозы "Талибана" в Афганистане... мы готовы реагировать (поставками вооружений — прим. "Ленты.ру")», — заявил он.

Михеев также рассказал, что с начала года «Рособоронэкспорт» поставил заказчикам за рубежом техники на сумму в 5,2 миллиарда долларов. Речь идет о продажах в 61 государство. «Портфель заказов на сегодняшний день 52,1 миллиарда долларов. [На] 5,2 миллиарда долларов мы осуществили экспортные поставки и подписали контрактов на сумму 8,6 миллиарда долларов», — уточнил глава организации.

В Афганистане ситуация обострилась в августе, когда талибы развили наступление по стране и взяли под контроль пограничные переходы. Столицу страны, Кабул, они заняли 15 августа. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам. Вопрос отправки военного контингента России в Афганистан сейчас не актуален, отмечал замглавы Министерства иностранных дел Олег Сыромолотов.