Захарова призвала Киев прекратить войну с памятью о настоящих героях

Министерство иностранных дел России призвало руководство Украины прекратить борьбу с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны, с таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова напомнила, что Украина отказала российскому сенатору Константину Косачеву в посещении Харькова для участия в мероприятиях, посвященных Дню освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. Как отметила представитель МИД, Киев объявил о таком решении в весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет и добавила, что реакция Киева обескуражила.

«В ответ на его достойный всякого уважения жест — почтить память героев Великой Отечественной войны — Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую "российскую агрессию" и пресловутую "оккупацию"», — подчеркнула дипломат. Захарова напомнила, что многие украинцы не поддерживают правительство в этом вопросе и чтят память советских бойцов. Несмотря на запрет во въезде, в Харькове состоялись запланированные мероприятия. «Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками», — добавила Захарова.

Ранее вице-спикера Совета Федерации России Константина Косачева отказались пускать на церемонию, проходящую на Украине. Отказ пришел в грубой форме со ссылкой на бессрочный запрет въезда сенатора в страну.