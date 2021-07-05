Губерниева признали угрозой безопасности Украины

Власти Украины признали российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева угрозой национальной безопасности страны, передает «Интерфакс».

Министерство культуры внесло журналиста в список лиц, представляющих угрозу, по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). В перечень также включили режиссера Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову и актера Романа Юрченко. Всего в списке 204 человека.

Ранее Украина запретила въезд российскому актеру Оскару Кучере за посещение им Крыма. Артиста не пропустили пограничники в киевском аэропорту Жуляны.

В конце июня въезд на Украину запретили певцу Филиппу Киркорову. Однако через четыре дня его исключили из черного списка. В СБУ не смогли объяснить причину такого решения.