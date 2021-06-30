Украина запретила въезд российскому актеру Оскару Кучере

Власти Украины на три года запретили въезд на территорию страны российскому актеру Оскару Кучере. Об этом 30 июня сообщает «Интерфакс — Украина».

Кучеру не пропустили пограничники в аэропорту Жуляны.

«Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма», — рассказали в Госпогранслужбе, добавив, что иностранец уже улетел из Киева в Варшаву.

В ведомстве добавили, что готовят письмо в Государственную миграционную службу с просьбой лишить нарушителя права временного проживания в стране.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что речь идет об Оскаре Кучере.

23 июня стало известно, что въезд на Украину запретили певцу Филиппу Киркорову. Однако через четыре дня его исключили из черного списка. В Службе безопасности Украины не смогли объяснить причину такого решения.