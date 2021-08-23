Сенатора Совфеда отказались пускать на открытие памятного мемориала на Украине

Вице-спикера Совета Федерации России Константина Косачева отказались пускать на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной войны в Харькове. Об этом сенатор сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что отказ последовал несмотря на гуманитарный и частный характер поездки.

«Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер — только посещение братской могилы деда», — говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что отказ пришел в грубой форме со ссылкой на бессрочный запрет въезда Косачева на Украину, о котором он сам, по его словам, не знал.

По словам сенатора, в селе Чемужовка Харьковской области на братской могиле были установлены две мемориальные плиты с именами 127 имен героев Великой Отечественной. Среди этих имен его двоюродный дед Карп Фасович Санников, который погиб в боях за Харьков 18 августа 1943 года. Также политик отметил, что он был приглашен на церемонию открытия.

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