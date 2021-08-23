Россия и Венгрия перешли к проработке вопроса по снятию ограничений на поездки

МИД: Россия и Венгрия обсуждают вопросы по снятию ограничений на поездки граждан

В МИД России заявили, что Москва и Венгрия приступили к обсуждению вопроса по снятию ограничений на поездки граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что масштабы вакцинации местного населения препаратом «Спутник V» позволили возобновить регулярное авиасообщение и «перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан».

Ранее в июле власти Венгрии разрешили въезд для привитых российских туристов с 27 июля. Вакцинированные путешественники смогут посетить страну в рамках стандартных условий визового режима без сдачи дополнительных тестов на коронавирусную инфекцию. Позже Венгрия одобрила въезд непривитых россиян с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина.