Microsoft предупредила об ошибках Windows

В Microsoft предупредили о наличии проблем в ранних версиях Windows 11

Будущие версии Windows 11 могут быть нестабильными. Об этом сообщает итальянское издание HTNovo.

Microsoft разослала участникам программы бета-тестирования Insider Preview письма, в которых анонсировала выход новых версий Windows 11. В сообщениях специалисты корпорации заметили, что будущие сборки могут отличаться присутствием неполадок и проблем совместимости. Таким образом, в компании рекомендовали не устанавливать обновления без особой необходимости.

По словам журналистов, будущие проблемы могут быть связаны с тем, что Microsoft начнет распространять фактически «настоящую Windows 11». Предыдущие версии операционной системы имели незначительные отличия от актуальной Windows 10, поэтому их установка в большинстве своем прошла без неполадок. Инженеры Microsoft предупредили, что следующие бета-версии будут включать более глубокие нововведения и «ранние разработки».

В настоящий момент доступ к ранним версиям Windows 11 имеют лишь участники программы тестирования цифровых продуктов Insider Preview. Релиз общедоступной сборки новой ОС ожидается до конца года.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о возникновении нового вируса. Зловредная программа маскируется под установщик Windows 11. Ее создатели пользуются неосведомленностью потребителей о том, что новая операционная система еще не вышла официально.