Обнаружен негативный эффект от потребления алкоголя в молодости

Исследователи из Великобритании выяснили, что потребление алкоголя в подростковом и юношеском возрасте связано с повышенной жесткостью артерий — прекурсором сердечно-сосудистых заболеваний. Свои выводы ученые представили на конгрессе Европейского общества кардиологов.

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Происходящее с возрастом увеличение жесткости артерий связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. При этом этот негативный эффект могут ускорить и вредные привычки — так, было показано, что к этому у подростков привело курение.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные о потреблении алкоголя и табака 1655 участниками лонгитюдного исследования в возрасте от 17 до 24 лет. Жесткость артерий у участников оценивали в 17 лет и в 24 года, замеряя, сколько времени у артериального пульса занимает, чтобы дойти от сонной до бедренной артерии. В среднем за измеряемый период она выросла на 10,3 процента. При этом чем больше молодые люди потребляли алкоголь, тем жестче у них были артерии позднее. Для употребления табака подобной зависимости обнаружено не было.

