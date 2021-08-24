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Германия предоставит Афганистану 100 миллионов евро

Канцлер ФРГ Ангела Меркель: Германия предоставит Афганистану 100 миллионов евро гумпомощи
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Фото: Victor Mancilla / Reuters

Германия предоставит Афганистану 100 миллионов евро в рамках срочной гуманитарной помощи. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее цитирует Reuters.

Политик пообещала, что затем стране предоставят еще 500 миллионов евро. Кроме того, германские власти готовы сотрудничать с другими странами — например, Ираном и Пакистаном, соседними с Афганистаном, — ради помощи беженцам.

Канцлер также прокомментировала переговоры стран-участниц военной кампании в исламской республике. Ранее они обсуждали, стоит ли продлить даты эвакуации — предварительно ее должны завершить к 31 августа. Однако пока страны НАТО не пришли к единому мнению относительно этого вопроса.

Меркель подчеркнула: пока официальный Берлин наблюдает за ситуацией в исламской республике и ожидает, как будет разворачиваться ситуация в аэропорту Кабула. Ранее представители террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) перекрыли дорогу в аэропорт и заявили, что не будут пускать туда никого, кроме иностранцев.

При этом представители «Талибана» заявили, что требуют от международного сообщества вывести все иностранные войска с территории Афганистана до 31 августа.

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